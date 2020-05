Consultant în COVID-19, un nou membru în echipele de filmare de la Hollywood Alaturi de stilisti, operatori de imagine si sute de alti specialisti care contribuie la realizare unei productii de televiziune sau film, Hollywoodul se bazeaza pe un nou membru in echipa de productie: consultant in COVID-19, informeaza Reuters. Pandemia de coronavirus a determinat producatorii, studiourile de film si sindicatele din industria de cinema sa caute sfaturi experte despre cum pot redeschide in conditii de siguranta platourile de film si televiziune, care si-au incetat activitatea pe intreg globul la mijlocul lui martie. Epidemiologii si alti specialisti in sanatate publica sunt la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

