Consulatul Italiei refuză ilogic vize turistice pentru rezidenți în România Consulatul Italiei la București respinge tot mai multe cereri de viza Schengen depuse de cetațeni straini rezidenți pe termen lung in Romania, chiar intr-o perioada in care se discuta tot mai des despre statele care ar fi pro sau contra aderarii noastre la spațiu. Este tot mai dificil pentru cetațenii extracomunitari rezidenți in Romania sa obțina vize Schengen de la Consulatul Italiei la București, chiar daca depun toate actele solicitate. Este și cazul lui S.L., cetațean filipinez, rezident pe termen lung in Romania, care locuiește in țara noastra de aproximativ 13 ani, care, dupa cum le-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consulatul Italiei la București respinge tot mai multe cereri de viza Schengen depuse de cetațeni straini rezidenți pe termen lung in Romania, chiar intr-o perioada in care se discuta tot mai des despre statele care ar fi pro sau contra aderarii noastre la spațiu. Este tot mai dificil pentru cetațenii…

- Protestul va incepe marți, la ora 10.00 prin pichetarea Ministerului Afacerilor Interne unde se afla sediul Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Blocul National Sindical si Federatia Nationala Sindicala "Ambulanta" din Romania care reprezinta toate Serviciile Publice de Ambulanta au precizat…

- Romania, Bulgaria si Croatia fac demersuri pentru aderarea la spatiul Schengen, insa numarul celor reticenti cu privire la acest demers creste, cel mai recent oponent fiind ministrul austriac de Interne. Negociatorii si analistii de la Bucuresti sunt insa optimisti.

- „Am trimis solicitari pe 544 la toate primariile. Refuza sa-mi raspunda. Vineri am trimis a doua șarja de intrebari pentru ca nu poți sa faci o licitație pentru gunoi amestecat. Legislația nu mai permite nicaieri. Știau ca se va contesta licitația. In urma celei de-a doua serii de solicitari, licitația…

- Daca ne dorim o schimbare de perspectiva din partea guvernului de la Haga, ar trebui sa renuntam la suparari si sa colaboram cu expertii acestuia, oricat de deranjant este acest proces din unghiul orgoliului national. Dupa toate probabilitatile, Romania va mai avea de asteptat pana a fi primita in spatiul…

- Olanda este ultimul stat care nu si-a precizat clar pozitia fata de dorinta Romaniei de a intra, in 2022, in spatiul Schengen. Ambasadorul Olandei la Bucuresti a declarat pentru Europa Libera ca raspunul nu ar fi unul pozitiv, pentru moment.

- Olanda este ultimul stat care nu si-a precizat clar pozitia fata de dorinta Romaniei de a intra, in 2022, in spatiul Schengen. Ambasadorul Olandei la Bucuresti a declarat pentru Europa Libera ca raspunul nu ar fi unul pozitiv, pentru moment. Roelof van Ees, ambasadorul in Romania al Tarilor de Jos,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența va cumpara doua nave in valoare de peste 45 de milioane de dolari de la grupul olandez Damen, care deține doua șantiere in Romania. Parafarea contractului se face cu o zi inainte de vizita la București a premierul olandez Mark Rutte. Vor fi discuții despre aderarea…