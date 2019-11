Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a sosit sambata la Bagdad pentru o vizita-surpriza asteptata sa se concentreze pe tulburarile care se inregistreaza de mai multe saptamani in Irak, au anuntat surse guvernamentale irakiene, citate de DPA, potrivit Agerpres. Pence urmeaza sa se intalneasca cu principalii…

- Irakienii, nemulțumiți de saracie și corupția prezenta la nivelul tuturor instituțiilor, au ieșit cu zecile de mii in strada, in intreaga țara, sperand ca ceva se va schimba. In Bagdad, capitala Irakului, cel puțin 40 de protestatari și-au pierdut viața, iar mulții alții au fost raniți, dupa…

- Un corespondent al agentiei a vazut cum fumul se ridica deasupra cladirii in fata careia se adunase multimea. Protestele impotriva guvernului de la Bagdad s-au reluat in mai multe localitati. In sudul tarii, manifestantii au dat foc sediilor unor partide, a declarat o sursa din politie.…

- Recordul saptamanii de proteste anti-guvernamentale care au zguduit capitala Bagdad si sudul Irakului de la inceputul lunii octombrie este de 157 de morti, aproape toti manifestanti, ucisi in mare majoritate la Bagdad, potrivit unui raport oficial publicat marti, informeaza stiripesurse.ro. In…

- Starea de urgenta a fost declarata in capitala Chiliana, Santiago, dupa o noapte de proteste violente. Locuitorii orasului au iesit in strada din cauza cresterii pretului biletelor la metrou, relateaza BBC , citat de digi24.ro.

- Numarul persoanelor care au decedat in Irak in urma protestelor antiguvernamentale violente a ajuns la 88, au confirmat surse medicale și din cadrul forțelor de securitate, citate de Reuters preluat de mediafax.Protestele impotriva Guvernului au ajuns sambata in cea de-a cincea zi, iar 11…

- Cel putin sase politisti figureaza printre persoanele ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale la Bagdad si in mai multe regiuni majoritar siite din sudul Irakului. Intr-un comunicat, comisia guvernamentala pentru drepturile omului a mentionat ca aproximativ 500 de persoane au fost…