Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani aflati la munca in localitatea Bornheim din Germania au murit in ultima luna, iar cel de-al doilea deces ar fi survenit din cauza faptului ca sefii au ezitat sa cheme ambulanta solicitata de un barbat in varsta de 43 de ani din cauza ca se temeau de o posibila amenda.

- Un român aflat la munca în Germania a murit, dupa ce mai bine de o ora a cerut șefilor nemți sa cheme salvarea. Condițiile în care traiesc sute de români aflați la cules de sparanghel și zmeura lânga orașul Bonn sunt inumane. Informațiile din "rezervația…

- Deputatul Dan Vilceanu a pus in discutia parlamentarilor situatia pensionarului din Saulesti amendat de inspectorii de munca pentru ca isi construia cavoul cu ajutorul unor vecini carora nu le-a facut contracte de munca. Parlamentar...

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a modificat regulamentul de acordare a voucherelor de vacanta pentru angajatii din invatamant, in favoarea acestora din urma. Noile prevederi stabilesc ca ”pentru perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018 se acorda vouchere de vacanța, in cuantum de 1.450 de lei/…

- Armata rusa a respins joi concluziile anchetatorilor internationali potrivit carora racheta care a doborat zborul MH17 deasupra Ucrainei in 2014 provenea de la o unitate militara rusa, afirmand ca 'nicio racheta rusa nu trecut vreodata frontiera' si a acuzat Kievul, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Natalia Intotero, noul ministru pentru Romanii de Pretutindeni, s-a aflat, astazi, intr-o vizita la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Timișoara. Aici, Natalia Intotero s-a intalnit cu consulii din Timișoara, dar și cu reprezentanți ai studenților, pentru a le asculta problemele.…

- BERBEC O atmosfera placuta la locul de munca te poate ajuta sa fii mai productiva in aceasta saptamana. Nimic nu se poate compara cu munca facuta cu pasiune si drag, asa ca incearca pe cat posibil sa faci echipa buna cu cei din jurul tau. In cazul in care cineva vrea sa iti saboteze…