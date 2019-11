Consulat iranian incendiat de protestatari în sudul Irakului ​Protestatari violenti au incendiat un consulat al Iranului situat în sudul Irakului, afirma surse citate de agentia Associated Press si de cotidianul Times of Israel, potrivit Mediafax.



Protestatarii au incendiat Consulatul iranian din orasul irakian Najaf, unde este sediul Autoritatii religioase siite din Irak. Angajatii misiunii diplomatice au reusit sa fuga, nefiind raniti.



Demonstratii violente au loc în Irak începând din 1 octombrie. Protestatarii denunta coruptia din institutii, starea serviciilor si influenta din ce în ce mai mare a Iranului.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

