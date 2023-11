Construirea unui nou cimitir, in zona cartierului Barabanț din Alba Iulia. Proiect privind aprobarea PUZ, in consultare publica Construirea unui nou cimitir, in zona cartierului Barabanț din Alba Iulia: Primaria Alba Iulia a publicat luni, 6 noiembrie, in consultare publica, un proiect de hotarare privind aprobarea documentației de urbanism PUZ pentru „Reglementare cimitir prin reconversie zona A1 – zona de activitați productive grupata in distincte specialitați in zona G2 – subzona cimitirelor”. Potrivit […] Citește Construirea unui nou cimitir, in zona cartierului Barabanț din Alba Iulia. Proiect…