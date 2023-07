Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a convocat joi, de urgenta, Consiliul Securitatii Rusiei, care de obicei se reuneste vineri, dupa ce Ucraina a lovit un pod important care leaga Crimeea anexata de regiunea Herson, in sudul Ucrainei, ocupata partial de trupele ruse, potrivit The Moscow Times, noteaza…

- Ministrii de interne din Uniunea Europeana au ajuns la un acord privind reforma politicilor de acordare a azilului pentru migranți, una dintre decizii fiind ca țarile care refuza sa gazduiasca migranți sa plateasca cate 20.000 de euro pentru fiecare persoana.

- Uniunea Europeana ia in considerare aceasta masura intrucat considera participarea companiei chineze drept un risc de securitate pentru rețelele lor 5G, relateaza Financial Times și Reuters.Aceasta decizie luata la Bruxelles vine ca urmare a nemulțumirilor privind unele state care au intarziat sa aplice…

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a declarat ca guvernul se va abtine deocamdata de la instaurarea de controale stationare la frontiera cu Polonia pentru a reglementa intrarile neautorizate, pe fondul unei dezbateri nationale permanente in Germania cu privire la migratie, potrivit DPA, preluata…

- Saptamana de lucru de 4 zile: Cand ar putea deveni realitate in Romania? Saptamana de lucru de 4 zile: Cand ar putea deveni realitate in Romania? Saptamana de lucru de 4 zile ar putea deveni foarte curand o realitate și in țara noastra. Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa implementeze un program de…

- Este ancheta uriașa in Germania dupa un incident de securitate care s-a petrecut miercuri pe aeroportul din Frankfurt și l-a vizat chiar pe cancelarul Olaf Scholz. Presa germana și surse din agențiile ministerului de interne spun ca este cel maim are incident de securitate din ultimii ani.Un barbat…

- ”Se implinesc, astazi, 148 de ani de existenta a Partidului National Liberal, cel mai vechi partid din Uniunea Europeana. De-a lungul timpului, am promovat valorile si reformele liberale, aducand contributii importante la dezvoltarea Romaniei. Ne mandrim cu realizarile noastre istorice. Am fost mintea…

- In Turcia au fost sporite masurile de securitate inaintea alegerilor prezidențiale din țara, informeaza Rador.Ministerul de Interne a anunțat ca vor fi mobilizați aproximativ 600 de mii de membri ai forțelor de securitate pe intreg cuprinsul țarii pe durata desfașurarii scrutinului din care, potrivit…