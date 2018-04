Construirea unei autostrăzi din România s-a împotmolit într-o casă Lucrarile bat pasul pe loc la lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda. Constructia s-a oprit in fata unei case. Si asta pentru ca proprietarul nu a fost de acord cu suma primita pentru expropriere. Ionel Lancrenjan, proprietarul casei: „Noi consideram ca dreptul la proprietate este fundamental. Avem de gand sa luptam pentru dreptul asta, ca, de fapt, daca nici asta nu e respectat, eu zic ca nu mai e vorba de un stat de drept”. Totul a inceput in 2014, cand a refuzat oferta si a dat statul in judecata. In acelasi an a primit si decizia de evacuare. Ionel Lancrenjan, proprietarul casei: „Locuinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

