Construirea Spitalul de la Leţcani, anchetată de procurori Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi Dragos Bordianu a declarat, marti pentru News.ro, ca felul in care a fost construit Spitalul Modular de la Letcani este anchetat de procurori, intr-un dosar penal deschis in rem. Acesta a adaugat ca au fost cerute documente de la Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Euronest privind contractul de achizitie pentru construirea spitalului mobil. Presedintele acesteia este fostul sef al Consiliului Judetean Maricel Popa. El deschide lista candidatilor PSD la Senat in Iasi la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Firma castigatoare,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, fondatoarele ONG-ului „Daruieste viata“, care construieste primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania din donatii si sponsorizari, scriu despre problemele grave de la Spitalul Modular din Letcani, Iasi, care a costat 13 milioane de euro. Acestea…

- Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, a declarat ca tragedia de la secția ATI putea fi evitata daca spitalul de la Lețcani era deschis. Declarația a fost facuta la Antena 3, iar Arsene a anunțat ca primele concluzii vor fi anunțate duminica, transmite Medifax. Ionel Arsene, președintele CJ…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt a semnat, joi, un protocol de colaborare cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Iasi pentru transferul pacientilor confirmati cu COVID-19 la Spitalul Modular de la Letcani."Ma bucur ca am putut constata o deschidere totala din…

- UPDATE, ora 12:00 – Un accident rutier s-a produs astazi intre un TIR și doua autoturisme pe DN 28, in localitatea Lețcani. Au fost trei victime, dintre care una a fost descarcerata. Un Volkswagen a incercat sa depașeasca un TIR. Din cauza ca era ceața, șoferul nu a observat ca se apropia o alta mașina…

- Presedintele ales al Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe, il acuza de ”ipocrizie, minciuna si nepasare” pe seful in functie al CJ Iasi, Maricel Popa, intrebandu-l daca a stiut de problemele cu asigurarea oxigenului la spitalul mobil de la Letcani, potrivit news.ro.Costel Alexe afirma,…

- Decizia acestuia ruvine dupa ce in spațiul public au aparut imagini in care apar pacienți varstnici care așteapta in frig, sa li se faca test pentru COVID-19. Președintele CJ Ionel Arsene a declarat ca va discuta cu managerul. Managerul Silviu Verzea nu a putut fi contactat, nici prefectul județului…

- Complexul medical achizitionat prin licitatie cu aproape cinci luni in urma si pus in functiune - ca structura - in incinta Parcului agroindustrial de la Letcani a fost predat ieri spre administrare Spitalului de Boli Infectioase. Presedintele CJ Iasi, alaturi de care s-a aflat un singur consilier judetean…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu cere Guvernului, sa dea in regim de urgența toate avizele necesare astfel incat cel mai mare spital mobil din Romania pentru tratarea pacienților COVID-19 sa poata primi bolnavi. „Noi cu sanatatea oamenilor, liberalii cu tunurile pana la capat! Astazi, la Iași, președintele…