Dupa cum se știe, Guvernul a aprobat construirea noului stadion “Nicolae Dobrin”. Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial. De acum inainte, demolarea vechiului stadion și construirea noului stadion intra in linie dreapta! Citește și https://jurnaluldearges.ro/video-primarul-cristian-gentea-despre-stadionul-din-trivale-in-primavara-asta-va-incepe-demolarea-234060/ “Piteștiul are nevoie, dar și merita un stadion nou!”, a anunțat primarul Piteștiului, Cristian Gentea, in aceasta seara. Piteștiul […]