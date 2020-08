VIDEO Trini Lopez, muzician şi actor cunoscut din filmul The Dirty Dozen, a murit la 83 de ani

Los Angeles, 12 aug /Agerpres/ - Trini Lopez, muzician şi actor "latino" care a devenit popular în anii '60 cu melodia "If I Had A Hammer" şi a jucat în filmul "The Dirty Dozen" (1967), a murit marţi la 83… [citeste mai departe]