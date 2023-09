Constructorul UMB nu putea efectua nicio lucrare la autostradă până nu erau deviate conductele de gaze - documente Transgaz Constructorul autostrazii Moldova nu putea efectua nicio lucrare in zona pana nu erau deviate conductele de gaze, potrivit unui document al Transgaz obținut de HotNews.ro. "Lucrarile de relocare și/sau deviere a conductelor de transport gaze naturale se vor executa in mod obligatoriu inaintea lucrarilor la infrastructura drumurilor proiectate (autostrada sau drum de legatura, dupa caz)", se arata in document. Un alt document arata ca in zona conductei de gaze, pe o zona de 20 m, de o parte și alta, lucrarile la drum vor fi demarate doar dupa avizarea CTE Transgaz. Acest aviz CTE inca nu exista. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

