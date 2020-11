Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul Nio a anunțat recent in cadrul unei conferințe care a avut loc in China ca pregatește lansarea unei noi baterii pentru mașini electrice, a carei principala caracteristica este capacitatea de 150 kWh. O astfel de capacitate este de circa doua ori mai mare decat capacitatea bateriilor utilizate…

- Producatorul auto General Motors a vandut intreaga productie pe un an pentru noul model de camionete Hummer electrice, in doar o zi de la prezentarea sa, scrie dcnews . General Motors a prezentat pick-up-ul electric Hummer EV, echipat cu trei motoare electrice de 1.000 de cai putere. Partea frontala…

- Ziarul Unirea Grupul Lactalis a inchis in 2020 doua fabrici: Doar Albalact și o alta fabrica din țara asigura capacitatea de producție Producatorul sucurilor Santal, Parmalat Romania, parte din grupul francez Lactalis, a ajuns anul trecut la o cifra de afaceri de 59,1 milioane de lei, in creștere cu…

- Ce motorizari vor fi disponibile pe noua generație Logan, Sandero si Stepway: ”Dacia este singurul constructor auto care propune o astfel de soluție mixta” Producatorul auto Dacia a prezentat, marti, detalii despre noile modele Logan, Sandero si Sandero Stepway, care vor fi disponibile cu…

- Envision, un grup din China ce activeaza in domeniul energiei regenerabile, vrea sa-și extinda prezența pe plan european cu o noua fabrica de baterii pentru mașini electrice. Cu o uzina in Marea Britanie, dar sub spectrul incertitudinii referitoare la Brexit, chinezii pregatesc o fabrica de baterii…

- Potrivit DailyMail, Dr. Li-Meng Yan, fost specialist in cadrul Universitații de Sanatate Publica din Hong Kong, a declarat ca autoritațile din China cunoșteau foarte multe informații despre coronavirus inainte de debutul pandemiei. Imediat dupa ce a facut public totul, virusologul a plecat din Hong…

- Interiorul lui Volkswagen ID.4 se diferentiaza de alte modele, dovada faptului ca acționarea electrica are ca rezultat un interior foarte spațios. Panoul de bord este conceput ca o componenta independenta ce pare sa pluteasca, pentru ca nu este legat de consola centrala. Volkswagen ID.4 va fi…

- Tensiunile din stramtoarea Taiwan ating cote maxime. Un avion de lupta Suhoi 35 aparținand Chinei ar fi fost doborat de apararea antiaeriana taiwaneza anunța mai multe surse media locale. Potrivit presei locale pilotul chinez a supraviețuit.China nu recunoaște independența Taiwanului pe care…