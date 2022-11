Constructorul auto german BMW îşi dublează investiţiile în Ungaria, până la două miliarde de euro Constructorul auto german BMW AG a decis sa isi dubleze investitiile pe care le va face la fabrica de la Debrecen, Ungaria, pana la peste doua miliarde de euro, prin adaugarea unei fabrici care va asambla baterii destinate automobilelor electrice, si unde vor fi create peste 500 de noi locuri de munca, informeaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

