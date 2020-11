Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a anuntat preturile pentru a treia generatie a modelelor Logan, Sandero si Sandero Stepway, care vor putea fi comandate in urmatoarele saptamani. Preturile vor porni de la 8.400 de euro in cazul noului Logan, de la 8.600 de euro in cazul noului Sandero si de la 12.050 de euro in…

- Primele livrari ale noilor modele Dacia, din cea de-a treia generatie, sunt programate pentru luna decembrie a acestui an, iar preturile de pornire sunt de 8.400 de euro pentru Logan, 8.600 de euro in cazul Sandero, respectiv 12.050 de euro pentru Sandero Stepway, a anuntat, miercuri, constructorul…

- Prețurile sunt mai mari fața de generația precedenta. Compania Dacia a prezentat noile modele pe 29 septembrie. Autoturismele Logan și Sandero sunt disponibile cu trei motorizari, dintre care doua pe benzina și o monitorizare mixta GPL. De asemenea, ambele modele dispun de trei nivele de echipare.…

- Dacia a anunțat prețurile pentru noua generație Sandero și Logan, iar primele livrari sunt programate pentru decembrie. Prețurile noilor modele sunt mai mari fața de generația precedenta și pornesc de la 8.400 de Euro pentru noul Logan, 8.600 de Euro pentru noul Sandero și 12.050 de Euro pentru Noul…

- Cat vor costa noile modele Dacia Logan, Sandero si Stepway și de cand vor fi disponibile. Producatorul de la Mioveni a facut publice noile prețuri Dacia a anuntat, miercuri, preturile pentru a treia generatie a modelelor Logan, Sandero si Sandero Stepway, care vor putea fi comandate in urmatoarele saptamani.…

- La numai o luna de la prezentarea oficiala a celei de-a treia generații a modelelor Logan, Sandero și Sandero Stepway, Dacia anunța prețurile pe piața din Romania pentru noile vehicule. Logan și Sandero sunt disponibile cu trei motorizari, din care doua pe benzina (cu puteri de 65 CP, respectiv 90 CP)…

- Dacia a anunțat prețurile pentru noua generație Sandero și Logan, iar primele livrari sunt programate pentru decembrie. Prețurile noilor modele pornesc de la 8.400 de Euro pentru noul Logan, 8.600 de Euro pentru noul Sandero și 12.050 de Euro pentru Noul Sandero Stepway. Prețurile sunt mai mari fața…

- DACIA anunța prețurile pentru noile modele LOGAN, SANDERO și SANDERO STEPWAY Prețurile noilor modele pornesc de la 8.400 de Euro pentru Noul Logan, 8.600 de Euro pentru Noul Sandero și 12.050 de Euro pentru Noul Sandero Stepway. In saptamanile urmatoare, noile modele Logan, Sandero și Sandero Stepway…