Constructorul auto chinez Chery discută în Rusia despre producerea de maşini în fabricile ruseşti ”In primul rand, in planurile noastre este necesitatea de a stabili productia pe teritoriul Rusiei”, a spus Smakov , citat de agentia TASS. Agentia l-a citat de asemenea pe Smakov spunand ca doreste sa creasca vanzarile Chery in Rusia la 80.000 pana la 100.000 de vehicule, in 2022. Chery este al noualea mare producator de vehicule din China, cu vanzari de 959.000 de vehicule in 2021. Potrivit Asociatiei Afacerilor Europene, Chery a vandut 40.874 de vehicule in Rusia in 2021. The post Constructorul auto chinez Chery discuta in Rusia despre producerea de masini in fabricile rusesti first appeared… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nici macar nu figurase pe lista lunara publicata de firma globala de mesagerie financiara SWIFT inainte de invazia sa in Ucraina, declantata in februarie, dar ultimele cifre publicate joi arata ca este depasita doar Hong Kong si Marea Britanie. Firmele si bancile rusesti au fost implicate in iulie…

- Producatorul auto chinez Chery negociaza cu firme din Rusia producerea de masini in uzinele rusesti, a anuntat joi agentia rusa de presa TASS, citand declaratia lui Vladimir Shmakov, seful subsidiarei ruse a Chery, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa exploziile care au avut loc, marti, la baza aeriana din Novofedorivka (Crimeea), liderul tatar Refat Ciubarov i-a sfatuit pe invadatorii rusi sa paraseasca peninsula anexata in 2014 , scrie agenția de presa RBC., citata de Rador. „Cetațeni ai Rusiei, ați primit un prim ‘apel’, care va spune ca…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avut o intrevedere sambata, pe insula indoneziana Bali, cu omologul sau chinez Wang Yi si a calificat discutiile avute drept „utile, sincere si constructive”, dar a lansat si un avertisment Beijingului in privinta Taiwanului, relateaza AFP. „In pofida complexitatii…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, in timpul unei discutii la telefon, ca toate partile ar trebui sa conlucreze pentru solutionarea crizei din Ucraina „intr-un mod responsabil”, relateaza Reuters, citand postul de televiziune de stat chinez CCTV. China a refuzat…

- Dr. Klaus-Jurgen Gern este economist la Institutul Kiel pentru Economie Mondiala din Germania – institutie pe ale carei analize si prognoze se bazeaza admninistratiile din Germania, Bruxelles si din alte capitale europene. In calitate de autor al prognozelor internationale, el acopera o gama larga de…

- Va fi doar un embargo parțial, deoarece nu va afecta petrolul rusesc importat prin conducte. Petrolul rusesc va continua sa curga in Europa prin conducte. Rusia trimite cantitați record de țiței in India și China. Exporturile rusești catre „destinații necunoscute” au crescut vertiginos in aprilie, comparativ…

- Analiștii militari și experții in securitate au analizat mai multe imagini realizate din satelit in ultimele zile in zona Insulei Șerpilor. Fotografiile indica o intensificare fara precedent a activitaților armatei ruse, de la inceputul invaziei Ucrainei pana in prezent. „Imaginile arata mai multe nave…