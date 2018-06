Stiri pe aceeasi tema

- Tara Galilor va interzice fumatul in aer liber, devenind prima țara din Marea Britanie care va adopta aceasta masura. Guvernul din aceasta țara a decis ca anul viitor, in vara, va adopta o poziție ferma impotriva fumatului, interzicand fumatul in aer liber, potrivit dailymail.co.uk. Totuși, decizia nu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, la Titu, judetul Dambovita, ca e preocupat de realizarea sistemului de irigatii, sustinand ca merita tot efortul, indiferent cat e de mare, informeaza AGERPRES . ”Merita in Romania sa facem efortul, indiferent cat este de mare, pentru a repune sistemul…

- Restituirea banilor donati pentru "Cumintenia Pamantului" Guvernul stabileste metodele prin care vor fi restituite sumele de bani donate în cadrul subscriptiei publice pentru cumpararea sculpturii "Cumintenia Pamântului" realizata de Constantin Brâncusi. …

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, marți, intr-o conferinta de presa, ca nivelul scazut al facturilor venite la decontare, in luna aprilie, va fi analizat la Ministerul Transporturilor, in data de 15 mai, impreuna cu toti constructorii cu care Romania a semnat contracte in vederea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat astazi (n.r. - 12. 04.2018) la inceputul sedintei de Guvern ca ziua de 30 aprilie va fi declarata zi libera, potrivit Mediafax.“Data de 30 aprilie va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public, avand in vedere ca marti 1 mai este zi nelucratoare. Prevederile…

- Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Molodva-Uniunea Europeana în perioada 2017-2019, va fi actualizat ca urmare a implementarii reformei administratiei publice centrale și a aprobarii, la 4 august 2018, a noii Agende de Asociere cu UE.…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, un Memorandum prin care se adopta un model de acord-cadru de parteneriat intre unitatile administrativ-teritoriale (UAT) care doresc sa efectueze investitii pe terenurile aflate in albiile raurilor, solicitante de finantare prin Programul Operational Regional…

- Daca Ludovic Orban nu s-ar fi retras din cursa pentru Bucuresti, poate castiga, iar Firea era acum doar Prima-Doamna la Voluntari. Daca PNL nu ajungea la balbele cunoscute, poate castiga alegerile generale, iar Dragnea era acum in Madagascar. Este o istorie contrafactuala care nu se va putea confirma…