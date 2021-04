Constructorii de autostrăzi: Prețurile materiilor prime pun în pericol proiectele și evoluția PIB Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA) avertizeaza ca explozia prețurilor materiilor prime și materialelor de construcții, la care se adauga aplicarea neuniforma a legislației achizițiilor publice, ar putea avea un impact negativ direct asupra pieței de construcții, prin insolvențe și falimente, a proiectelor de infrastructura aflate in derulare, prin blocaje, dar și indirect, asupra […] The post Constructorii de autostrazi: Prețurile materiilor prime pun in pericol proiectele și evoluția PIB appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozia preturilor materiilor prime si materialelor de constructii ar putea avea un impact negativ direct asupra pietei de constructii si asupra proiectelor de infrastructura aflate in derulare, potrivit unui comunicat remis marti de Asociatia Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA). Cresterea…

- Toți miniștrii și liderii PNL au cazut de acord, in ședința de marți, ca ministrul Justiției Stelian Ion nu se consulta cu nimeni pe proiectele de lege stabilite in coaliția de guvernare, fiind un fel de “pesona non grata” in Guvern. Vicepreședintele Senatului, Iulia Scantei a confirmat in ședința PNL…

- Pacienții in stare grava de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, inclusiv cei din secția ATI-Covid, pot fi vizitați de rudele cele mai apropiate, care iși asuma riscul de infectare. Conform deciziei conducerii Spitalului „Sfantul Ioan cel Nou”, vizitatorii au acces numai in combinezon…

- Polițiștii fac, miercuri, mai multe percheziții in București și in Ilfov intr-un dosar vizand construirea unor imobile fara autorizație, in zona protejata, cu regim de monument istoric. Reprezentanții a trei firme implicate in construcția a doua localuri in Parcul Herastrau, in zona protejata, vor fi…

- Primarul Capitalei a anunțat ca Bucureștiul va avea Tren Metropolitan, care va lega toate localitațile de la periferia cu județul Ilfov, cu principalele gari din oraș. Proiectele, in valoare totala de 530 milioane de euro, vor fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Conform planului,…

- Nicusor Dan, primarul Bucurestiului, a anuntat luni ca bugetul pentru acest an este de aproximativ 5 miliarde de lei si ca unele institutii nu vor mai primi la fel de multi bani ca in fosta administratie. Datoriile municipalitații se ridica la 2 miliarde de lei. ”Este un buget prin care vrem sa iesim…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova, dupa ce o pacienta a dat foc unei saltele. Trei cadre medicale au fost ranite, dupa ce au sarit pe geam, de la etajul I. Ministerul Sanatatii a anunțat ca cele trei cadre medicale au suferit traumatisme ușoare la membrele inferioare…

- Pe fondul scandalului declanșat de liberalizarea pieței de energie electrica, lucru care nu s-a intamplat și la liberalizarea pieței de gaze, consumatorii casnici au intrat in panica. Prima lor grija a fost aceea ca ar putea ramane fara curent sau gaze, daca nu au ales un furnizor concurențial sau daca…