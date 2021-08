Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei pentru agricultura din Senat, George Scarlat, a declarat la Targu Mures, in cadrul unei consultari cu fermierii locali pe tema Programului National Strategic (PNS), ca Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR) este „un esec” in privinta agriculturii. „Am lucrat foarte mult…

- Virgil Popecu, ministrul Economiei (sursa foto: Facebook) Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat intr-un interviu pentru Economedia.ro și G4Media.ro ca a decis sa scoata toate proiectele directe ale unor companii de stat și private din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) transmis…

- Reprezentanții celor mai multe universitați din Romania iși doresc ca noul an universitar sa inceapa cu prezența fizica a studenților și profesorilor, anunța Consiliul Național al Rectorilor (CNR), dupa reuniunea care a avut loc intre 25 și 27 iunie, la Cluj-Napoca, potrivit Agerpres care citeaza un…

- Sectorul de constructii din Romania este afectat de cresterea semnificativa a preturilor la o serie de materiale de constructii incepand cu primul trimestrul al acestui an, cu efecte negative imediate in derularea contractelor de constructii, precum si in contractele care urmeaza a fi licitate, informeaza…

- Sectorul de constructii din Romania este impactat major de cresterea semnificativa a preturilor la o serie de materiale de constructii incepand cu trimestrul I 2021, cu efecte negative imediate in derularea contractelor de constructii, precum si in contractele care urmeaza a fi licitate, informeaza…

- Proiectele județului Cluj, incluse in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sunt Autostrada A3 Nadașelu – Poarta Salajului, metroul și electrificarea caii ferate Cluj - Episcopia Bihor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Județul Alba va beneficia de cateva proiecte incluse in Planul Național de Reziliența – PNRR, depus la Comisia Europeana. Potrivit deputatului de Alba, Florin Roman, Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia va beneficia de investiții in valoare de 50 de milioane de euro. De asemenea, alte doua proiecte…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi seara, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este doar una din sursele de finantare pentru proiectele pe care Guvernul si le-a asumat. El a fost intrebat, la Digi 24, cu privire la deficitul bugetar, in contextul in care 13 miliarde…