Constructorii au protestat în fața Guvernului. “Nu ne alungați din țară” Angajații din construcții au protestat, astazi, timp de doua ore, la temperaturi de 40 de grade Celsius, in Piața Victoriei, impotriva eliminarii facilitaților fiscale din sectorul construcțiilor. Masura a fost propusa de executiv pentru acoperirea deficitului bugetar, iar angajații iși doresc aplicarea masurii conform PNRR-ului, care prevede eliminarea treptata a facilitaților incepand cu anul 2025. Protestul a fost coordonat de Federația Generala a Sindicatelor “Familia”. Federația a caracterizat masura guvernului ca fiind grabita și a subliniat ca “afecteaza credibilitatea statului roman și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

