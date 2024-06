Constructorii abonați la bani publici au pus mâna pe ultimele contracte babane licitate de Aquabis Masterplanul de apa și canalizare, derulat de regia de apa-canal din Bistrița-Nasaud Aquabis și finanțat in mare parte din fonduri europene au pompat in piața sume uriașe, pe care constructorii bistrițeni s-au grabit sa puna mana, participand la licitații. Printre constructorii care au pus mana pe ultimele contracte de zeci de milioane de lei se numara CML.ro, Dimex 2000 Company, MIS Grup sau Frasinul, toate companiile dezvoltandu-se in ultimii ani tocmai cu ajutorul contractelor venite de la stat. Aquabis, furnizorul de apa-canal din județ trage tare sa duca la finalizare masterplanul de apa… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

