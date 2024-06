Constructor desemnat pentru stabilizarea digului de la Depozitul de deșeuri de la Stauceni Depozitul din cadrul Centrului Integrat de Management al Deșeurilor (CMID) Stauceni va fi consolidat! Vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani, Dorin Birta, a semnat contractul privind proiectarea și execuția lucrarilor de consolidare necesare punerii in siguranța a construcțiilor existente pe digul estic al Depozitului de Deșeuri de la Stauceni. Este vorba de un contract in valoare de […] Citește Constructor desemnat pentru stabilizarea digului de la Depozitul de deșeuri de la Stauceni in Botosani24.ro…