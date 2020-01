Stiri pe aceeasi tema

- Constructiile vor putea fi receptionate si date in folosinta doar dupa racordarea definitiva la utilitati. 2020 aduce noi obligatii ”verzi” pe piata imobiliara Constructiile vor putea fi receptionate si date in folosinta, incepand cu acest an, doar dupa racordarea definitiva la retelele…

- Constructiile vor putea fi receptionate si date in folosinta, incepand cu acest an, doar dupa racordarea definitiva la retelele de utilitati publice, explica, intr-o analiza, Georgiana Balan, avocat D&B David si Baias, coordonatoarea Departamentului de Drept Imobiliar.

- Constructiile vor putea fi receptionate si date in folosinta, incepand cu acest an, doar dupa racordarea definitiva la retelele de utilitati publice, spune Georgiana Balan, avocat D&B David si Baias, coordonatoarea Departamentului de Drept Imobiliar, caare arata totodata ca finalul anului 2020 va aduce…

- Construcțiile realizate fara autorizație vor putea fi intabulate in cartea funciara daca termenul de prescripție pentru sancționarea unei astfel de fapte s-a implinit și daca cladirea intrunește cerințele fundamentale privind calitatea in construcții. Aceasta este una dintre prevederile cheie ale Legii…

- Constructiile realizate fara autorizatie vor putea fi intabulate in cartea funciara daca termenul de prescriptie pentru sanctionarea unei astfel de fapte s-a implinit si daca cladirea intruneste cerintele fundamentale privind calitatea in constructii, spune Andrei Vlasin, avocat asociat, D&B…

- Acestea sunt doar cateva dintre modificarile aduse de Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, promulgata recent de Presedintele Romaniei si publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30 octombrie 2019. Ce documente…