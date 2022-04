Stiri pe aceeasi tema

- ”Peste 27.000 de locuinte sunt in constructie in acest moment in Bucuresti si imprejurimi”, potrivit unui raport intocmit de catre compania de consultanta imobiliara SVN Romania. Acesta este cel mai mare numar de locuinte aflate in constructie in regiune din istoria moderna a pietei rezidentiale locale.…

- Gazele naturale, combustibilii, cartofii si uleiul s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica, pentru care au fost luate in considerare prevederile OUG nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie…

- Rata inflației a trecut de 10 la suta, potrivit Institutului Național de Statistica. Astfel, cu cifrele oficiale, eliminam orice speculație cu privire la scumpiri: nu, nu vedem noi dublu, ci este o dublare a prețurilor in ultimele 12 luni. Rata inflației nu a mai atins doua cifre din 2004, adica de…

- Site-ul dedicat recensamantului populației s-a blocat, luni dimineața, dupa primele ore de la debutul autorecenzarii, insa formularul poate fi completat pe portalul Institutului Național de Statistica. Vladimir Alexandrescu, purtator de cuvant INS, a declarat intr-o intervenție la Digi 24 ca spera ca…

- In luna ianuarie 2022 s-au eliberat 2.550 de autorizații de construire pentru cladiri rezidențiale, in scadere cu 0,3%, fața de aceeași luna din anul anterior, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Scaderea este reflectata in regiuni precum Sud-Muntenia, București-Ilfov, Vest si Sud-Est.

- Un raport al Institutului Național de statistica, dat publicitații joi, 17 februarie, arata ca lucrarile de constructii noi au crescut, in 2021."Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a scazut pe total cu 0,6%. Pe elemente de structura, scaderi s-au inregistrat la lucrarile de…

- Economia Romaniei a fost la un pas de recesiune pe final de 2021, arata datele Institutului National de Statistica. Cresterea economica pe intregul an a fost de doar 5.6 la suta, mult sub asteptari.

- Florin Citu susține ca creșterea salariilor este posibila, daca se reduc niște taxe și contribuții.Președintele PNL a postat duminica un mesaj pe Instagram, in care a prezentat solutii pentru ca romanii sa fie mai bine remunerați.„Solutii: 1. Reducerea contributiilor - mai multi bani in buzunarele romanilor.…