Stiri pe aceeasi tema

- Mai exact, vorbim de CU 1046 din data de 4 aprilie 2023, prin care compania amintita mai sus doreste sa construiasca o spalatorie auto tip self service Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Almar Interconect SRL, care investeste pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Mai…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul Romaniei a aprobat proiectul de Lege privind Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, act normativ care permite emiterea de autorizații de construcție mult mai repede și cu mai puțina birocrație.…

- Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul IV 2022, de 4,992 milioane de persoane, in scadere cu 4.000 persoane fata de trimestrul III 2022. Pensia medie lunara a fost de 1.866 de lei, in creṣtere cu 0,5- faṭa de trimestrul precedent, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica…

- Populația Republicii Moldova in afara forței de munca numara 12 milioane de locuitori la sfarșitul trimestrului patru al anului 2022, cu 1,9% mai puțin fața de anul precedent, releva datele Biroului Național de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2022 a fost de 1.412.457 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 4,8- fata de anul 2021, arata datele provizorii (1) publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). "Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2022 a fost,…

- Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2022 a fost de 1.412.457 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 4,8% fata de anul 2021, arata datele provizorii (1) publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). „Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2022…

- In luna ianuarie 2023, s-au eliberat 2079 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 18,5%, fata de luna ianuarie 2022, potrivit INS. Ianuarie 2023 comparativ cu ianuarie 2022 In luna ianuarie 2023 s-au eliberat 2079 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale (-18,5%…

- 2,6 milioane de oameni traiesc in Republica Moldova. Este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand se cunoaște numarul real al populației țarii vecine. Scriitorul Vasile Ernu se uita la cauzele care au dus la „moartea moldoveneasca”. Motto: „Patru lucruri au ramas stapane in sat: Deznadejdea, Alcoolul,…