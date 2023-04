Posibilitatea de a construi fara autorizație locuințe unifamiliale, grupuri sanitare, bucatarii etc a produs mult entuziasm printre romani. Din pacate, lucrurile nu stau chiar așa. Notificarea prealabila a primariei, care ține loc de autorizație, trebuie sa fie insoțita de un proiect tehnic de execuție cu conținut simplificat. Ce inseamna acest lucru? Tot proiect realizat de […] The post Construcțiile fara autorizație, praf in ochi. Romanii, obligați sa-și faca proiecte tehnice pentru orice first appeared on Ziarul National .