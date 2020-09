Construcțiile cu probleme din capitală, sub lupa autorităților Un grup de lucru tehnic ce va avea ca scop coordonarea acțiunilor de prevenire, constatare și penalizare a celor care incalca legea in domeniul construcțiilor, va fi creat de municipalitate. Ceban spune ca iși propune un mecanism comun de intervenție și de eliminare a flagelului construcțiilor ilegale in oraș. {{465599}}„Din grup vor face parte responsabili din cadrul Primariei, Ministerului Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- (update 10:29) In perioada 17 august - 11 septembrie pe platforma municipalitații au fost inregistrate 296 de sesizari, dintre care la Botanica - 68, in sectorul Ciocana - 87, Centru - 57 probleme, 58 in sectorul Rașcani, iar la Buiucani doar 27.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat duminica ultimele masuri pentru deschiderea școlilor in București. Edilul a spus la Romania TV ca se va implementa un sistem de testari pentru copiii cu simptome, astfel incat acestia sa nu fie izolati de familie.„Observand ca din nefericire…

- Mai mult ca oricand, grija pentru banii publici e prioritara. Craiova nu iși permite luxul sa arunce bani pe fereastra. De aceea cred ca o evaluare corecta, fara criterii extraprofesionale, trebuie facuta la instituțiile din subordinea Primariei și a Consiliului Local. Politia Locala Craiova are un…

- Soferii nu-si vor mai putea parca masinile pe trotuarele de pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant din Capitala. Primarul a dat indicatii ca toate caile de acces pe trotuare sa fie blocate in termen de zece zile.

- Conform datelor satelitare, Clujul are cateva zone problematice. Cartierul Buna Ziua, in care s-au construit rapid foarte multe cladiri rezidentiale, se deplaseaza cu pana la 12 mm/an. ”De asemenea, zonele inclinate din apropierea strazii Republicii aluneca cu 6-8 mm/an”, a mentionat directorul companiei…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a anuntat ca a depus o plângere penala împotriva edilului Robert Negoita si a Primariei în legatura cu statia de sortare din zona Catelu, care a fost înfiintata în urma cu un an „fara a avea niciun aviz, niciun…

- Obiectul de semafoare de la intersectia bulevardului Stefan cel Mare cu Vlaicu Parcalab, amplasat in preajma primariei municipale, a fost pus din nou in functiune in aceasta dimineata. Decizia a fost luata de reprezentantii primariei, in comun cu politia.

- Un mesaj ironic in adresa municipialitații a aparut pe un panou publicitar din Chișinau. „Pana primaria n-a interzis banerele din oraș mai bagam unul”, a fost afișat pe un billboard din capitala, asta in contextul in care mai multe panouri, in special cele cu dimensiuni mari, au fost scoase de pe mai…