Construcții moderne cu fundații inteligente Fiecare cladire are nevoie de o fundație rezistența pentru a mari gradul de siguranța a construcției propriu zise. Atunci cand vrei sa construiești o casa, gandește-te ca durabilitatea acesteia este influențata in mod considerabil de stabilitatea fundației. Fundația este acea parte a construcției care susține structura de rezistența a cladirii, cu ajutorul pereților structurali și a stalpilor. Ca și reguli principale, fundația nu trebuie sa depașeasca capacitatea portanta a terenului de fundare iar pentru realizarea acesteia trebuie sa se țina cont de funcționalitatea construcției dar și de capacitatea… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

