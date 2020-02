Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vin din China, pe la punctele de trecere a frontierei din Mehedinți, vor fi cazate in containere special amenajate pentru perioada cat raman in carantina. Autoritațile au pregatit deja cinci containere, in Drobeta Turnu Severin, anunța MEDIAFAX.Potrivit conducerii Direcției…

- Autoritatile din Buzau au identificat 20 de locuri unde ar putea fi izolati si monitorizati buzoienii care intra in contact cu persoane diagnosticate cu coronavirus. Este vorba despre o fosta tabara scolara, aflata la circa 35 de kilometri de municipiului Buzau.

- Armata israeliana a efectuat vineri un raid aerian impotriva unor pozitii ale miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, ca represalii la tirurile cu racheta dinspre enclava palestiniana asupra sudului Israelului, a indicat armata intr-un comunicat, citat de France Presse, potrivit Agerpres.Trei…

- Armata israeliana a atacat, joi, pozitii militare situate în Fâsia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israelul, ca riposta la focuri de arma trase din teritoriul palestinian, informeaza citând site-ul Ynetnews.com.Raidurile aeriene au fost efectuate ca reactie la un atac care…

- Rusia a impus vineri o reducere drastica a ajutorului umanitar transfrontalier adus din 2014 populatiei siriene, care a fost prelungit de Consiliul de Securitate al ONU pentru doar sase luni si doar prin doua puncte de frontiera cu Turcia, potrivit AFP. Dupa mai multe concesii din partea occidentalilor…

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, intre timp trecut in rezerva, ar putea reveni pe cai mari și intr-o poziție și mai buna decat cea avuta anterior. La nivelul Uniunii Europene se discuta despre crearea unui serviciu secret similar CIA din SUA, iar acum se cauta specialiști din zona de intelligence.Citește…

- Autoritatile britanice au sporit joi masurile de securitate la multe sectii de votare in alegerile generale, dupa ce politia a inregistrat in jur de 200 de plangeri privind abuzuri in mediul online si hartuire in timpul campaniei electorale, relateaza DPA.

- Mai multi politisti care au intervenit la blocul de pe strada Miorita nr. 8 din Timisoara au ajuns miercuri la spital. Autoritatile confirma ca politistii au ajuns la spital, insa doar ca masura preventiva. Surse din cadrul Politiei Timis si ai Spitalului Judetean Timisoara au declarat ca mai multi…