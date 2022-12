Unitatea 3 de la Cernavoda ar urma sa intre in exploatare la finalul anului 2030, iar un an mai tarziu Unitatea 4, in urma unor costuri estimate la 7 miliarde de euro, care vor dubla contribuția energiei nucleare in sistemul energetic, se arata in proiectul de lege adoptat luni de Guvern privind aprobarea semnarii acordului de sprijin intre statul roman și societatea Nuclearelectrica.