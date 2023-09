Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu, a comentat scaderea prețurilor la fructe și legume, joi, pe B1 TV, și s-a aratat de parere ca este „normal” sa se ieftineasca in aceasta perioada, in care „incep sa se gaseasca pe piața din abundența” legume și fructe autohtone.„Cred ca, in primul rand,…

- Toate vanzarile de legume, fructe, flori vor fi facute pe factura electronica incepand cu 1 ianuarie anul viitor, au precizat surse guvernamentale, potrivit Agerpres.Potrivit acelorasi surse, acelasi regim se va aplica tot de la 1 ianuarie 2024 pentru vanzarile la toate produsele accizate si, respectiv,…

- In data de 18.07.2023, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bistrița-Nasaud a raspuns unei reclamații depuse la sediul instituției și a desfașurat o ampla acțiune de control la Societatea SIX SENIA PROD COM SRL Bistrița, cu scopul de a verifica respectarea prevederilor legale in domeniul…

- Cincisprezece centre de colectare vor fi realizate in bazinele legumicole prin intermediul Casei de Comert Unirea, iar legumicultorii vor fi sprijiniti prin Programul National Strategic pentru a produce in Romania tot timpul anului legume si fructe, a anuntat, vineri, ministrul

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a inchis, la sfarșitul lunii mai, cel mai mare centru comercial de fructe și legume din Romania, din cauza neregulilor constatate in urma unor controale. Anunțul a fost facut de catre ministrul Agriculturii și Dezvoltarii…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, la Slatina, ca vor fi inființate 15 centre de colectare a legumelor in mai multe județe din țara. Vor fi primite roșii, castraveți și ardei. „E vorba de centre de colectare legume, care vor fi construite in parteneriat cu unitațile administrativ teritoriale…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat Legea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume – fructe si cartofi. Schema propune acordarea de sprijin sub forma de grant, pe o perioada de 3 ani, in valoare de 100.000 euro anual, in cazul persoanelor…

- Exista un obiect atat de comun, dar probabil ca puțini dintre noi, sau poate chiar nimeni, nu știe cu exactitate la ce folosește. Este vorba despre acea mica bucata de material care se gasește in caserolele de carne sau de fructe. Indeparteaza excesul de lichid și reducerea bacteriilor La ce anume…