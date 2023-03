Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lapovița sacaitoare, Bucureștiul s-a ascuns sub un strat de ninsoare, care continua și sambata sa creasca. Din cauza vremii, „tricolorul” a avut de suferit. Capitala se afla sub cod galben de ninsoare pana duminica, 29 ianuarie, ora 10.00. De vineri seara, in București s-a pus primul strat de…

- Ninsorile și rafalele puternice de vant din ultimele ore au creat haos in Romania. Porturile de la Marea Neagra au fost inchise din pricina valurilor uriașe. Cei cu planuri de calatorie au avut parte de surprize neplacute, sunt ore intregi de intarzieri pe Aeroportul Otopeni din Capitala. Porturile…

- Timisoara va avea linie de tren de la Gara de Est la Aeroportul Traian Vuia. Proiectul pentru legatura feroviara intre Gara de Est din Timisoara si Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara, aprobat miercuri, in sedinta de Guvern, valoarea investitiei fiind de aprox. 400 de milioane lei, potrivit…

- Guvernul a decis sa aloce peste 2,5 milioane de lei pentru investiția „Pod suspendat peste Dunare in zona Braila”. Banii nu sunt destinați constructorilor ci reprezinta suplimentarea sumei prevazute ca despagubire in urma declanșarii procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata. In…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta intentia autoritatilor de a implementa un program de tipul „Rabla” pentru autoturisme electrice care sa se adreseze agentilor economici care vor sa isi innoiasca parcurile auto. „Vom majora bugetul cu cel putin 15% la masinile electrice si vom lansa si…

- Sforarul șef de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Bogdan Mindrescu, este turbat pe angajații din minister dupa ce PUTEREA a demascat tunul imobiliar pe care acesta il pregatise, dar, in aceasta saptamana o sa aiba parte de o surpriza de proporții. Amenințari, jigniri și tic-tac, tic-tac…

- „Autocarul are numar de inmatriculare strain. Foarte probabil șoferul nu cunoștea Bucureștiul și circula cu aplicație de navigație. Aceste aplicații nu au informații de gabarit, iar majoritatea utilizatorilor nu seteaza tipul de vehicul pe care il conduc”, spune pentru Libertatea, Monica Duțu, inginer…

- Ministerul Transporturilor a modificat procedurile pentru obținerea permisului de mecanic de locomotiva. De asemenea, a fost modificat și modul in care se vor desfașura programele de formare-calificare, perfecționare și verificare profesionala periodica a personalului care efectueaza activitați specifice…