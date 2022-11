Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, anunța ca inreruperea furnizarii energiei electrice in mai multe regiuni ale țarii, in aceasta seara, a fost cauzata de bombardamentele asupra sistemului energetic ucrainean din ultima ora. "Urmare a bombardamentului Rusiei impotriva…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a aprobat extinderea unui contract de finanțare in valoare de 100 de milioane de euro pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor din Republica Moldova. Un anunț in acest sens a fost facut de vicepremierul Andrei Spinu, ministrul Infrastructurii…

- Construcția stației back-to-back de la Vulcanești de 600 MW nu mai este justificata tehnic și economic. Aceasta este concluzia unui studiu al Bancii Mondiale, prezentat astazi in cadrul unei mese rotunde, organizata la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale. Studiul evalueaza fezabilitatea…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, ii cere repetat edilului capitalei, Ion Ceban, sa faca economie la energia electrica. Intr-o postare de pe rețelele de socializare, Spinu il indeamna pe Ceban sa ia exemplul orașului Kiev, care sta in bezna de citeva zile. La fel, ministrul…

- Riscul de deconectari masive exista in continuare. Declarația a fost facuta de Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, noteaza Noi.md. "Vreau sa fiu sincer, riscul de deconectari masive exista in continuare. In mod special intre orele 07:00 - 11:00 și 18:00 - 23:00. Energocom…

- Becleanul are o rețea de piste de biciclete de 17 km. Administrația locala a promis și biciclete electrice care se pot inchiria. Deși acestea au sosit, vor putea fi folosite doar din primavara lui 2023. Conducera orașului Beclean a realizat, prin mai multe proiecte de mobilitate urbana, o rețea de 17…

- Proiectul noii linii de inalta tensiune de 400 kV Vulcanești - Chișinau se afla in construcție, conform planului, iar in maxim trei ani ar trebui sa fie finalizata. Despre acest lucru a vorbit ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, in cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”de la…