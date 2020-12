Construcţia fabricii Tesla din Germania a fost suspendată din cauza şerpilor şi şopârlelor aflate în hibernare Informatia despre ordinul judecatoresc de suspendare a activitatilor a fost publicata prima oara de publicatia germana Tagesspiegel. Amanarea este a doua victorie a organizatiilor de protectie a mediului din Germania. Anterior, Tesla a fost nevoita sa cedeze solicitarilor activistilor si a fost de acord ca micsoreze consumul de apa de la noua fabrica cu peste o treime. Intarzierea constructiei fabricii ar putea impinge inceperea productiei de automobile Tesla in Europa mai tarziu in anul viitor, sau chiar dincolo de acesta. Compania are ca obiectiv sa produca automobile electrice in Germania din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

