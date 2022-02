Construcția de locuințe a scăzut la jumătate In perioada 1.01. – 30.09.2021, in județul Bacau, s-au dat in folosinta 555 locuinte (90 in mediul urban si 465 in mediul rural). Fata de perioada corespunzatoare din anul 2020 numarul total al locuintelor terminate si date in folosinta a fost mai mic cu 541 locuinte. Pe surse de finantare situatia se prezinta astfel: din […] Articolul Construcția de locuințe a scazut la jumatate apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simbol al mitologiei antice, asemanator unui șarpe sau unui dragon care-și inghit propria coada formand cu ajutorul corpului un cerc, Uroborus, circuland in varii culturi/ civilizații și epoci istorice, este un tezaur al umanitații. In esența, el simbolizeaza unitatea primordiala, ciclul nesfarșit al…

- Compania low-cost Wizz Air a suspendat in perioada ianuarie – martie 2022 zborurile de pe peste 45 de rute din și spre Romania. Datele din sistemul de rezervari al companiei Wizz Air indica faptul ca aceasta nu va mai opera niciun zbor in perioada ianuarie – martie 2022 pe peste 40 de rute din și […]…

- Perioada extrem de fasta pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau. In ciuda problemelor financiare care au facut ca lotul bacauan sa fie redus la formatul XS, „CSMeii” au legat doua victorii ce le-au permis sa urce pe locul 9, cu 13 puncte, unul in plus fața de HC Buzau, ultima victima…

- Educația ecologica presupune promovarea unei atitudini responsabile fața de mediul inconjurator, conștientizarea de catre tanara generație a pericolelor unei degradari rapide a naturii. Dragostea pentru mediul inconjurator reprezinta un aspect esențial al comportamentului uman. Proiectul „Prietenii…

- Vremea a fost destul de capricioasa in ultima perioada, in sensul ca a fost chiar foarte cald pentru aceasta perioada din an. Cu toate acestea, au fost și zile mai reci. Ce-i drept, temperaturile inca nu ne-au jucat feste și inca nu au dat batati de cap șoferilor. Dar timpul trece destul de repede iar…

- Astazi judetul Bacau are rata de incidența cumulata la 14 zile (RIC) 4,47 la mie (ieri era 4,69), iar municipiul Bacau are RIC 5,92 la mie (fata de 6,2 la mie ieri), informeaza Prefectura Bacau. La Moinești RIC este azi 6,29 la mie(ieri 6,38), Onesti are astazi 6,07 la mie (ieri 6,63). La ATI, azi,…

- Perioada privind devierea circulației de pe zona strazii Frunzei, delimitata de numerele poștale 2 (intrare din strada Calea Moldovei) și 58, se prelungește pana la data de 19.11.2021, avand in vedere complexitatea lucrarilor de cuplare a conductei proiectate la rețeaua de alimentare cu apa a municipiului…

- Restricțiile introduse de autoritați persoanelor nevaccinate determina consecințe economice importante. Vanzarile celui mai mare retailer de bricolaj din Romania au scazut dupa introducerea certificatului verde. „In acest moment, suntem nevoiti sa permitem accesul in magazine doar clientilor care detin…