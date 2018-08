Constructia celui mai nou cartier de birouri si locuinte din Timisoara, in evolutie spectaculoasa Imaginile, spectaculoase, realizate de dezvoltator la ISHO, noul cartier de business și locuințe care se dezvolta intre Bulevardul Take Ionescu și malul Begai, arata evoluția rapida a proiectului. Pe șantier sunt in prezent opt macarale, iar lucrul se desfașoara cu 23 de firme antreprenoare și sub-antreprenoare, cu 25 de muncitori, maiștri și ingineri. Se lucreaza simultan la cinci cladiri, dar și la partea din noul bulevard construit in zona, parte a inelului 2. Cladirea de apartamente U1, cu șase etaje, are deja structura ridicata și se lucreaza la zidarie, iar de saptamana… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sodexo SRL angajeaza in Timisoara: Zona Gara de Nord – ingrijitor cladiri, detalii la 0724330676 – electrician, detalii la 0721059927 Zona Calea Buziasului – ingrijitor cladiri, detalii la 0756998440 Zona Calea Girocului/Calea Aradlui –…

- Miercuri dimineața, de la ora 10, sistemul de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila va fi activat din nou. Exercițiul Miercurea Alarmelor este pus in practica la nivel național, in prima miercuri a fiecarei luni. Alarma va suna pana la ora 11. Semnale: a)…

- Societatea S.C Sorino 2007 SRL activeaza pe piata din Timisoara din anul 2007, angajam: – ingineri – instalatori – electricieni – tencuitori – finisori – sudori – faiantatori – rigipsari – zidari…

- Polițiștii spun ca un barbat de 44 de ani circula la volanul unui autoturism pe Calea Sever Bocu, dinspre Bulevardul Antenei. La intersecția cu strada Divizia 9 Cavalerie, mașina acestuia s-a ciocnit de un autoturism condus de un barbat in varsta de 50 de ani, care circula pe strada Divizia…

- Cei patru, cu varste cuprinse intre 23 și 39 de ani, sunt acuzați ca in noaptea de miercuri spre joi au patruns intr-o casa de pe strada Emile Zola din Timișoara. L-au trezit din somn pe proprietar, pe concubina acestuia, dar și pe alți doi prieteni de-ai lor și i-au lovit cu un corp contondent.…

- Jandarmii prezenți la fața locului au acordat sprijin personalului Salvamont pentru a transporta victima in zona in care a aterizat elicopterul SMURD, care l-a dus pe barbatul de 34 de ani la Timișoara. Video: Salvamont Romania Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Accidentul s-a produs la intersecția Bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Șagului. Polițiștii spun ca atat eleva ce conducea autoturismul Școala cat și conducatorul autotrenului virau la stanga pe Calea Șagului. Barbatul a intrat, insa, pe banda pe care circula mașina de Școala și a acroșat-o.…

- Se fac ultimele pregatiri, se construiesc ultimele elemente din ambarcațiuni, se fac teste. Asta pentru ca in 9 iunie, pe Bega, 21 de echipaje vor lua startul intr-o noua cursa a ambarcațiunilor trasnite realizate din materiale reciclabile. De data aceasta, concursul se va desfașura…