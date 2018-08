Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de finalizare a autostrazii Pitesti-Sibiu este o ecuatie cu multe necunoscute, insa de la patru ani in sus putem vorbi de un termen pentru acest obiectiv, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Este o ecuaţie cu multe necunoscute a da un termen. Aşa, sui generis,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, spune ca finalizarea autostrazii Sibiu-Pitesti, unul din cele mai asteptate proiecte proiecte de infrastructura, ar putea dura peste patru ani, proiect pe care l-a descris drept o „ecuatie cu multe necunoscute”.”Cele doua loturi de la capetele autostrazii…

- Ministrul Transporturilor a declarat ca metroul Drumul Taberei va fi deschis circulației in luna martie a anului viitor. „Din punct de vedere al constructiei am credinta ca antreprenorul va termina lucrarile la sfarsitul acestui an. Din pacate exista un litigiu in justitie privind achizitia aparaturii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca a inceput calcularea unor penalitati pe care le va aplica antreprenorilor care intarzie constructia de autostrazi, primele exemple fiind Moara Vlasiei - Bucuresti si lotul 3 din tronsonul Lugoj-Deva.

- Vineri, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a facut o vizita in Arges pentru a discuta cu primarii de municipii, cu prefectul judetului, conducerea Consiliului Judetean si cativa parlamentari de Arges despre prioritatile judetului pe linie de infrastructura.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a cerut o decizie rapida pentru stabilirea strategiei de implementare a proiectului autostrazii Sibiu-Pitesti. Acesta a discutat marti cu grupul de lucru pentru implementarea si monitorizarea proiectelor de transport rutier, in cadrul Subcomitetului Sectorial…

- Deschiderea loturilor trei si patru ale Autostrazii A 10 Sebes-Turda va intarzia, din cauza ca trebuie facute teste suplimentare, a declarat intr-un interviu pentru News.ro ministrul Transporturilor, Lucian Sova. In plus, in ceea ce priveste Lotul 3 de pe Autostrada Logoj-Deva, antreprenorul este…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat ca se amana pentru sfarsitul lunii iunie deschiderea loturilor trei si patru ale Autostrazii A 10 Sebes-Turda, decizia fiind motivata prin necesitatea unor teste suplimentare, relateaza Radio Romania...