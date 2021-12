Constrângeri contractuale și economice: Grupul francez Piriou a achiziționat șantierul naval ATG Giurgiu Grupul francez Piriou a achiziționat șantiere navale din Romania, instrument industrial care ii va permite sa iși creasca capacitațile de producție in Europa. Investiția a fost finalizata cu concesionarea unui debarcader in Portul Constanța. Președintele Piriou spune ca Romania a reprezentat „un compromis bun intre Franța și țarile mai indepartate”. „Intr-adevar, urmeaza sa avem multa activitate in anii urmatori și, din cauza condițiilor economice de pe anumite piețe, acest lucru ne-a determinat sa subcontractam in Europa de Est din motive de cost. Romania este un compromis bun intre Franța și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

