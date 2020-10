Conştiinţa cuantică Buna ziua, stimati telecititori! La emisiunea noastra de astazi, sub genericul „Armonie, viata, iubire", discutam despre misterele constiintei cuantice. Cuvintele, dragi prieteni, cuvintele pe care le emitem au fluxuri energetice nebanuite. Cand omul deschide gurita, vrruum!, vorbele i se si duc pe nivele de frecventa cuantica nebanuite. Stramosii nostri, fiind cei mai destepti dintre traci, stiau, desigur, ca frecventele cuantice sunt de doua feluri. Cuvintele cu frecvente cua (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În primul sau discurs dupa internarea în spital pentru Covid-19, președintele Donald Trump a stat pe un balcon de la Casa Alba pe 10 octombrie și a facut o declarație mareața despre coronavirus: „Va disparea. Dispare.”Cuvintele sale ar fi putut parea mai dramatice daca…

- Sfanta Pelaghia a trait in secolul al V- lea. A fost inzestrata de Dumnezeu cu o frumusete trupeasca nemaivazuta. Inainte de a se converti la crestinism, se numea Margareta.Si-a folosit frumusetea spre desfranare. Trecand pe langa biserica in care predica episcopul Non, s-a oprit sa-i asculte predica.…

- Un nou studiu, efectuat de cercetatori din Germania, arata ca genele moștenite de la stramoșii neanderthalieni ar putea influența evoluția COVID, ducand la dezvoltarea unor forme severe ale bolii, scrie CNN.O echipa de experți in genetica a examinat un mostra de ADN asociata cu o forma grava de Covid-19,…

- "Dragi suporteri, coechipieri si membri ai staff-ului echipei nationale, Am petrecut 11 ani minunati la echipa nationala, am avut colegi de exceptie si selectioneri care m-au pretuit, bucurandu-ma de afectiunea suporterilor nostri minunati. Am raspuns cu drag fiecarei convocari si am venit…

- Trandafirul face minuni si in caz de faringite, amigdalite, stomatite, diaree cronica si dizenterieNu numai o floare frumoasa, ci si un adjuvant pentru sanatatea si buna functionare a intregului organism. Acesta este trandafirul, minune a naturii prin frumusete, parfum, dar si efectele sale terapeutice.Potrivit…

- Va propunem o reflecție asupra celui mai mare dar primit de om de la Dumnezeu: timpul. Am realizat o selecție de 20 citate din cuvintele și predicile transmise de-a lungul anilor de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel:„Calendarul Bisericii noastre este ecranul vieților sfințite in timp ...

- Revoltele din Belarus sint organizate de SUA, ajutați de europeni, a declarat președintele republicii, Alexandr Lukașenko. Cuvintele sale sint transmise de agenția Sputnik Belarus. "S-a spusașa - vor face așa. A fost creat un centru special sub Varșovia. Noi controlam, știm cu ce se ocupa. Ințelegeți,…