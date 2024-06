Stiri pe aceeasi tema

- Deși accidentat, elevul lui Adrian Gavriliu și-a adjudecat duminica, la Polignano a Mare, a treia etapa a competiției Super-reușita pentru campionul sezonului tecut din Red Bull Cliff Diving World Series, Constantin Popovici. Saritorul in apa de la CSM Bacau și-a adjudecat, duminica, a treia etapa…

- S au incheiat meciurile din grupa A de la Campionatul European de fotbal din Germania, partidele din etapa a treia ultima fiind: Germania ndash; Elvetia 1 1 si Ungaria ndash; Scotia 1 0.Clasament final grupa A: 1. Germania ndash; 7p, 2. Elvetia ndash; 5p, 3. Ungaria ndash; 3p, 4. Scotia ndash; 1p.Germania…

- Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat, sambata, pentru a treia oara consecutiv turneul de la Roland-Garros. Ea a invins-o in finala, scor 6-2, 6-1, pe Jasmine Paolini, cap de serie numarul 12 si finalista pentru prima data la un turneu major, scrie news.ro.

- Sportivul roman Constantin Popovici s-a impus in prima etapa din noul sezon al Red Bull Cliff Diving, la sarituri de la mare inaltime, desfasurata duminica la Atena, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern.Popovici, care a iesit campion in editia 2023 a circuitului…

- Performanța deosebita pentru doua eleve de la CNMV Turda. Acestea au caștigat etapa județeana a concursului „Proiecte de mediu” și s-au calificat la etapa naționala. Este vorba despre echipa formata din elevele IOSOF RALUCA (9B) și AMAXINOAEI NICOLETA-DIANA (9B). „Felicitari echipajului școlii noastre…

- Ciclistul german Georg Steinhauser a castigat miercuri, in solitar, etapa a 17-a a Turului Italiei, care a avut loc pe distanta de 159 km, intre localitatile Selva di Val Gardena si Passo del Brocon. Germanul a fost cronometrat in 4:28:51, fiind urmat de slovenul Tadej Pogacar (+1:24) si de italianul…

- Ciclistul belgian Tim Merlier a castigat la sprint, etapa a 3-a a Turului Italiei, care a avut loc pe distanta de 166 km, intre localitatile Novara si Fossano. Merlier a fost cronometrat in 3:54:35, fiind urmat, cu acelasi timp, de italianul Jonathan Milan si eritreeanul Biniam Girmay. In clasamentul…

- Paul Magdas, pugilist legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalau, a participat la finalul saptamanii trecute la Gala „King of the ring”, desfasurata la Girisu de Cris. Evenimentul a fost organizat de Ionel Osvat, multiplu medaliat la nationale la categoria grea si campion al Olandei, in parteneriat…