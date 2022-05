Constatarea amiabilă în cazul accidentelor se va putea încheia și electronic. Schimbări RCA adoptate de ASF Formularul de constatare amiabila de accident, soluția aleasa de cei mai mulți șoferi implicați intr-un accident ușor cu pagube materiale, pentru a evita drumul la Poliție și a putea introduce mașina in reparații, va putea fi incheiat și in format electronic, dupa ce ASF a adoptat in 25 mai o norma care modifica regulile RCA. […] The post Constatarea amiabila in cazul accidentelor se va putea incheia și electronic. Schimbari RCA adoptate de ASF appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Formularul de constatare amiabila de accident, soluția aleasa de cei mai mulți șoferi implicați intr-un accident ușor cu pagube materiale, pentru a evita drumul la Poliție și a putea introduce mașina in reparații, va putea fi incheiat și in format electronic, dupa ce ASF a adoptat in 25 mai o norma…

- Președintele Joe Biden a reiterat poziția ferma a Statelor Unite in cazul unui atac al Chinei in Tiawan, vor ajuta militar și logistic insula autonoma. Biden a mai spus ca acum, dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, cu atat mai mult SUA va sprijini Taiwanul, in cazul uui atac al administrației de…

- Interlopul Bebino a fost reținut, alaturi de doi barbați și o femeie, intr-un dosar de proxenetism si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, in urma unor descinderi facute in Bucuresti, Ialomita si Calarasi. „In data de 05 mai 2022, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Cinci persoane sunt cercetate de politistii constanteni dupa ce au incercat sa vanda droguri la un festival din Mamaia, asupra acestora fiind gasite cocaina, ketamina si cannabis. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca, in noaptea de vineri spre sambata, politistii de combatere…

- Un șofer care a lovit cu mașina doi copii pe o strada din sectorul 2 al Capitalei și a fugit apoi de la locul accidentului este cautat de polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei. Cei doi minori au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. „La data de 21.04.2022, in jurul…

- Polițiștii din New York au identificat un suspect in cazul atentatului de la stația de metrou din Brooklyn. Este vorba despre un barbat de 62 de ani, cu adrese in Wisconsin și in Philadelphia. Polițiștii au gasit la metrou cheia unei masini inchiriate de suspect din Philadelphia cu o zi inainte de atentat.…

- Formularul de constatare amiabila de accident, soluția aleasa de cei mai mulți șoferi implicați intr-un accident ușor cu pagube materiale, pentru a evita drumul la Poliție și a putea introduce mașina in reparații, va putea fi incheiat și in format electronic din 15 octombrie 2022, potrivit unui proiect…

- Fortele Aeriene si Parchetul Militar fac cercetari in cazul prabușirii celor doua aparate de zbor la Constanța. Toate aeronavele de tip MiG-21 LanceR si IAR 330 Puma au fost consemnate la sol pana cand vor fi stabilite cauzele prabusirilor. „O comisie a Statului Major al Fortelor Aeriene si Parchetul…