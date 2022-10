Stiri pe aceeasi tema

- TRAGIC… Accident rutier grav, petrecut astazi, 7 octombrie, in comuna Zorleni. Un copil de 2 ani a fost lovit de o mașina, minorul fiind lasat pe drum nesupravegheat. A fost solicitata o ambulanța la 112, copilul fiind conștient. A fost alocata o ambulanța SAJ Vaslui – Substația Barlad, de tip C2 cu…

- GRAV… Pompierii vaslueni au intervinit cu o autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare, doua ambulanțe SMURD și echipaje specializate, pentru asigurarea zonei, asigurarea masurilor PSI și salvarea victimelor unui accident rutier produs pe DJ 245A, intre localitațile Lipovaț și Fundu Vaii. La…

- EXERCITIU DE COOPERARE… Misiuni de salvare contracronometru pentru limitarea si inlaturarea urmarilor unui accident deosebit de grav produs pe caile de comunicatie, in Statia CFR Barlad. Acesta a fost scenariul unui exercitiu de cooperare, cu forte si mijloace in teren, care a avut loc ieri in municipiul…

- MODIFICARI… Vești bune pentru șoferii vasluieni implicați in accidente ușoare, fara victime. Conform noilor norme RCA, constatarea amiabila de accident se va putea face, incepand cu 15 octombrie, pe formulare electronice. In același timp, prețurile polițelor de asiguarre obligatorie ar putea suferi…

- ULTIMA ORA… Salvatorii vasluieni au fost solicitați sa intervina, in loclitatea Marașeni, comuna Ștefan cel Mare, in cazul unui accident in care au fost implicate doua autoturisme și patru persoane. Printre victime s-a numarat și o femei gravida in luna a 7-a. Aceasta a fost evaluata la fața locului…

- Cristina Rus a trecut prin momente de spaima miercuri, 17 august. Indragita solista a fost implicata intr-un accident de mașina. Polițiștii și pompierii au sosit de urgența la fața locului. Cristina Rus a suferit un accident de mașina, in zona Pieței Buzești, langa Gara de Nord. Mașina artistei a fost…

- Un accident rutier in care au fost implicate patru persoane, dintre care un copil in varsta de 14 ani, care a decedat, s-a produs pe DN2, miercuri dimineata. Un copil in varsta de 14 ani a decedat miercuri dimineata, 10 august, intr-un grav accident produs pe DN2, in judetul Iasi, pe raza localitatii…