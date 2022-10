Constatarea amiabilă de accident poate fi completată și electronic, direct de pe telefonul mobil. Care sunt pașii din aplicație Constatarea amiabila de accident poate fi completata și electronic, direct de pe telefonul mobil. Care sunt pașii din aplicație Formularul de constatare amiabila de accident necesar in cazul asigurarilor de raspundere civila auto (RCA) va putea fi completat, incepand de sambata 15 octombrie, pe o aplicație conectata la toți asiguratorii RCA. Astfel, constatarea amiabila de accident va putea fi putea completata in format electronic, direct de pe telefonul mobil. Avantajul este ca va mai […] Citește Constatarea amiabila de accident poate fi completata și electronic, direct de pe telefonul mobil.… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

