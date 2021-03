Constantinopol devine Istanbul (1930) Vreme de 1.599 de ani, 10 luni și 17 zile, marele oraș s-a numit Constantinopol. La 28 martie 1930, Oficiul Poștal Turc a schimbat oficial denumirea in Istanbul, nume prin care a fost identificat incepand cu secolul al XIII-lea. Pe locul unde se afla Istanbulul, a existat un oraș inca din secolul al VII-lea i.Hr., […] The post Constantinopol devine Istanbul (1930) first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

