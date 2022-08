Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) au dat amenzi de peste 2,6 milioane de lei la 1.084 de restaurante de pe litoralul romanesc, pentru nerespectarea normelor de igiena, si au confiscat 605,26 kg de alimente stricate, informeaza Antena3. In ultimele…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat, in ultima luna, amenzi in valoare de 2,643 milioane de lei mai multor unitati de vanzare cu amanuntul si alimentatie publica de pe Litoral, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat amenzi de 2,1 milioane de lei in urma controalelor efectuate in trimestrul doi in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Hala Obor din Bucuresti ar putea fi inchisa pentru o perioada de pana la un an deoarece comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au gasit mai multe nereguli, printre care mizerie, cabluri neprotejate, zona cu paviment denivelat, gresie sparta sau ciobita. Fii…

- Acționarul principal și CEO-ul al Blue Air, Cristian Rada, a avut, intr-un interviu acordat Știrilor ProTV, o prima reacție dupa amenda de doua milioane de euro aplicata de ANPC companiei Blue Air. Rada a negat ca Blue Air și-ar pregati ieșirea de pe piața și ca pasagerii pagubiți ar risca nu iși…

- Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care pagubește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfașurari a statului. In acest sens, Agenția desfașoara acțiuni de control menite sa indrepte sau sa sancționeze neregulile comise…

- "Apel matinal" - invitat Horia Constantinescu, președintele ANPC Foto: RRA. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI (14 iunie, ora 8:30) - "Apel matinal" - Realizator: Daniela Petrican Realizator: Guvernul pregatește proiectul Ordonanței de urgența care va permite anumite masuri de combatere…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a aplicat 959 de amenzi in valoare totala de 2,7 milioane de lei, in urma controalelor efectuate la contribuabilii persoane juridice si fizice in perioada ianuarie – mai 2022, a anuntat joi institutia. „In vederea asigurarii resurselor necesare pentru…