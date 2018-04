Constantin Scripăț este responsabil de lista de cumpărături Viceprimarul Constantin Scripaț petrece sarbatorile de Paște in familie. De regula, cand vine vorba de pregatirile pascale, acesta este responsabil de celebra lista de cumparaturi. „Nu prea am loc de soție in bucatarie! De aceea, mie imi revine sarcina sa o aprovizionez cu cele necesare. Pe masa o sa avem mancare tradiționala: sarmale, salata boeuf, […] Articolul Constantin Scripaț este responsabil de lista de cumparaturi apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Mouhannad Toron, managerul spitalului buhușean, musulman, este casatorit cu Maricica-Roberta Toron, psiholog, de credința ortodoxa. Cei doi fii ai lor sunt studenți la Medicina. „Sarbatorile ortodoxe și cele musulmane sunt ale amandurora, ale intregii familii. Le petrecem, pe toate, cu drag, cu…

- Deputatul Ionel Floroiu va fi acasa doar in prima zi de Paște. „Vom merge la Slujba de Inviere, apoi la cimitir, unde sunt parinții soției mele. In prima zi vom petrece in familie, cu fiica mea, care e studenta, cu fiul meu și logodnica lui. Cel mai mult imi place mielul la ceaun, e specialitatea […]…

- Dana Țițaru, directorul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC), va ramane in Bacau doar in Noaptea Invierii: „Voi merge la biserica, la slujba, apoi la cimitir. Prima zi de Paște o voi petrece in București, alaturi de familie și de prieteni.” Directorul general al DGASPC…

- Politisti din cadrul Poliției municipiului Bacau au acționat pentru protejarea populației impotriva unor activitați comerciale ilicite și pentru garantarea siguranței alimentare. Acțiunile desfașurate de polițiști, in colaborare cu jandarmi, pompieri, reprezentanți ai Directiei Sanitar Veterinare si…

- Piațeta din fața Casei de Cultura din centrul Bacaului a fost azi mai animata ca oricand, fiind neincapatoare pentru zecile de copii, parinți, bunici, dar si educatori, care au incercat, fiecare in felul sau, sa se evidențieze in talent si indemanare. Totul, s-a desfașurat in cadrul expoziției cu vanzare…

- Polițistii bacauani vor fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste și siguranța de Sfintele Sarbatori de Paște.Peste 200 de politisti vor fi mobilizati, zilnic, pentru a asigura ordinea si linistea publica de sarbatorile pascale și vor avea ca prioritate protejarea drepturilor…

- Codul galben de ninsoare prognozat pentru Bacau in intervalul orar 13.00 – 20.00, a scos in oraș toate utilajele de deszapezire și personalul disponibil. Sunt in teren 27 de utilaje de deszapezire, din care 18 aparțin contractorilor, iar 9 sunt ale primariei. Intervenția utilajelor este suplinita de…

- Furnizorul de electricitate și de gaz metan al instituțiilor publice din Slanic Moldova, compania E.ON, a somat ultimativ Primaria sa achite facturile la utilitați, pe care apar datorii care au ajuns la circa 225.000 de lei. S-a intrerupt deja iluminatul public in toata stațiunea, salile de sport și…