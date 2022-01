Stiri pe aceeasi tema

- Astazi… cu dezamagire … Despre inșelaciune… Traim vremuri complicate, in care administrațiile locale sunt, efectiv, supuse unui asediu. Avem o țara frumoasa, cu tot ce ii trebuie, avem și oameni mulți și bine pregatiți, dar mai avem nevoie de ceva. Discutam, așa cum o fac mereu, cu colegii mei primari,…

- Presedintele consiliului judetean Valcea, Constantin Radulescu, a afirmat intr-o postare pe pagina sa de Facebook faptul ca a verificat personal lucrarile pe care Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea (RAJDP) le-a executat pe drumul județean 703L, adaugand ca se va ține de cuvant și…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, a lansat un atac dur la adresa liderilor coalitiei PSD-PNL pentru ca „taraganeaza adoptarea certificatului verde”. „Intr-o tara cu o rata de vaccinare ca a noastra nici nu trebuie sa mai stam la discutii. Iar sosocii si alti vadimi mai mici ar trebui luati…

- Asociatia „Medici pentru Romania“ desfasoara campania „Pentru copiii nostri” ce are ca scop reabilitarea mai multor sectii din spitalele de pediatrie din tara. Primul proiect este #eusuntantonio, pentru renovarea etajului 6 al Spitalului de Pediatrie Pitesti, Judetul Arges. Aceasta unitate nu a mai…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il acuza de ipocrizie pe liderul USR, Dacian Ciolos, reprosandu-i ca sustine eliminarea pensiilor speciale, dar nu renunta la privilegiile platite din bugetul UE.Dacian Ciolos, la randul sau, ii indeamna pe social-democrati sa abroge pensiile speciale ale primarilor.Intr-o…

- Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 13-17 decembrie, noi evenimente cultural-educative, care pot fi urmarite online, pe pagina oficiala de Facebook a instituției și pe site-ul oficial ( www.centrul-cultural-pitesti.ro ), acțiuni la care publicul are acces in limita a 50% din capacitatea…

- Un tanar de 16 ani din municipiul resedinta a fost retinut si urmeaza sa fie cercetat penal, dupa ce a fost surprins in timp ce agresa un elev de la o scoala din oras, asupra lui fiind gasite un cutit si un pistol de tip airsoft, au informat, vineri seara, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi…

- Președintele consiliului de administrație al "Moldovagaz", Vadim Ceban, a venit cu o reacție dupa anunțul Guvernului prinvind instituirea starii de urgența. Acesta a scris pe Facebook ca iși asuma responsabilitatea pentru situația creata.