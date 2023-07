Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Popovici și Catalin Preda au inceput cu dreptul concursul de high-diving (sarituri in apa de la 27 m) din cadrul Campionatelor Mondiale de Inot de la Fukuoka. Dupa primele doua sarituri, Popovici se afla pe prima poziție a clasamentului, cu un total de 232.20 puncte, iar Preda ocupa locul…

- Romanul e principalul favorit in finala de 200 metri liber de la Campionatele Mondiale de Inot de la Fukuoka. Iata cu cine se lupta David Popovici pentru aur. Finala va fi transmisa LIVE exclusiv pe Antena 1 si in AntenaPLAY marti, 25 iulie, de la ora 14:00. David Popovici a obtinut in semifinale cel…

- Katie Ledecky, Ariarne Titmus și Summer McIntosh lupta duminica pentru suprematia la 400 de metri liber, proba considerata „Cursa Secolului”. Campionatele Mondiale de Inot se desfasoara in perioada 23-30 iulie, exclusiv in AntenaPLAY. Prima zi a competitiei aduce si prima finala asteptata cu sufletul…

- Sportiva romana Amelie-Enya Foerster, in varsta de 16 ani, s-a clasat, joi, pe locul 48 in proba feminina de sarituri in apa de la trambulina de 3 metri desfașurata in cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Fukuoka (Japonia). Romanca, notata cu 188,95, a ratat calificarea in semifinalele probei,…

- Benny Adegbuyi a avut parte de o primire de zile mari in Germania. Greul Romaniei se pregateste pentru marea lupta din gala GLORY 86, care este sambata, de la 21:00, LIVE in AntenaPLAY. Romanii care si-au facut echipa de fotbal in Germania s-au organizat pentru batalia lui Benny din GLORY. Ei i-au pregatit…

- George Puscas a avut un mesaj de lupta pentru romanii care joaca in Serie B. Atacantul de 27 de ani a promovat cu Genoa pe prima scena a fotbalului din Italia si a sarbatorit pe cinste alaturi de Radu Dragusin si Denis Dragus. Nu mai putin de 11 romani s-au duelat in Serie B. Primul […] The post George…