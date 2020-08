Stiri pe aceeasi tema

- Disperarea contracandidaților lui Constantin Popescu, candidatul PSD pentru funcția de primar al Orșovei, a atins cote alarmante! Biroul parlamentar al senatorului PSD de Mehedinți, Liviu Mazilu, din Orșova, a fost vandalizat. In aceeași locație se afla și sediul PSD Orșova, iar pe geamurile sediului…

- Luni, 17 august 2020, PSD a depus dosarele pentru candidaturile la alegerile locale din 27 septembrie: Aladin Georgescu - pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Mehedinți, impreuna cu echipa de consilieri județeni a Partidului Social Democrat; Marius Screciu - pentru un nou mandat…

- Candidații PSD pentru funcțiile de primari și consilieri locali din zona de nord a județului Mehedinți și-au depus duminica dosarele de candidatura. Alaturi de ei s-au aflat președintele PSD Mehedinți – Aladin Georgescu, candidat pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Mehedinți,…

- Comitetul Executiv Județean al PSD Mehedinți a validat astazi, intr-o ședința extraordinara, organizata in aer liber și cu toate normele de protecție prevazute de lege, candidații pentru funcțiile de primari din toate comunele, orașele și municipiile județului. De asemenea, au fost validați candidatul…

- Candidatul USR-PLUS la Primaria Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, a anunțat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca a trimis un denunt penal la DNA pe numele fostului edil al acestui sector Neculai Ontanu,...

- „Fostul președinte al Consiliului Județean, Adrian Duicu, se intoarce in politica pe cai mari. Dupa condamnare, fostul baron local al PSD a trecut cu arme și bagaje in tabara Pro Romania, implicandu-se activ in campania electorala", scrie „Evenimentul zilei", citand jurnalmehedinti.ro. Actualitaterevista…

- Omul de afaceri orșovean Constantin Popescu, candidatul PSD pentu funcția de primar al Orșovei, face apel la la mai multa decența in pre-campania pentru alegerile locale și pentru o confruntare de idei, in locul unor atacuri mizerabile la adresa contracandidaților. Pe pagina sa de socializare, candidatul…

- Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a acordat un interviu in exclusivitate pentru jurnalmehedinti.ro, despre unul dintre cele mai ambițioase proiecte pe care a declarat deschis ca le susține: ORȘOVA METROPOLITANA. Este proiectul propus de candidatul PSD la funcția de primar…