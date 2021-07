Constantin Negoița, patronul firmei CONCIVIC, s-a stins din viața luni, 19 iulie 2021. Constantin Negoița este unul dintre primii antreprenori locali din Slobozia, iar de numele lui se leaga realizarea a sute de construcții edilitare de pe intreg teritoriul județului și nu numai. Constantin Negoița avea 64 de ani. Deși a marcat activitatea administrativa a ultimilor 30 de ani in Ialomița, Constantin Negoița a fost o prezența discreta in viața publica. O data cu el, Slobozia pierde un reprezentant de marca și un om de o mare noblețe sufleteasca. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleanțe familiei…